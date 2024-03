Francesco gabbani in concerto a Melilli, ingresso gratis

Melilli, Siracusa - In attesa dell’evento speciale previsto per il 19 dicembre 2024 al forum di Milano – unico appuntamento live del 2024 sulla penisola – Francesco Gabbani terrà alcuni concerti sulle isole, in selezionate location scelte dal punto di vista di interesse storico, artistico e culturale. Le prime due date saranno in Sicilia e saranno il 2 maggio a Monreale, in provincia di Palermo,. in Piazza Guglielmo II, alle spalle del Duomo (Patrimonio dell’Unesco) e l’11 maggio a Melilli, in provincia di Siracusa, in piazza San Sebastiano antistante la Basilica Santuario San Sebastiano. Ogni concerto sarà un’occasione per valorizzare il luogo che ospiterà il concerto e per riscoprire dei gioielli di arte ed architettura che faranno da sfondo agli eventi.

Accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (Batteria) , Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra), Francesco Gabbani presenterà uno spettacolo che racchiude dieci anni di musica, dai suoi primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti. Sarà anche l’occasione per ascoltare qualcosa di nuovo perché Gabbani pubblicherà, a breve, il primo tassello del suo nuovo progetto discografico. I due appuntamenti siciliani sono a ingresso gratuito e sono organizzati in collaborazione con il Comune di Monreale e con il Comune di Melilli.