Modica - Con il patrocinio del Comune di Modica, il giorno 27 settembre alle ore 11.00 presso la Biblioteca Salvatore Quasimodo si svolgerà una manifestazione culturale dal titolo “Girolama Grimaldi in Biblioteca” che vede la donazione della versione digitale del romanzo “La Via d’uscita” da parte della stessa autrice, la catanese Miette Mineo, alla Biblioteca di Modica.

Il romanzo è stato pubblicato nel 2018 ed è stato presentato a Modica presso la Fondazione Grimaldi lo scorso 21 aprile; nell’occasione, le poche copie disponibili sono andate a ruba per il particolare interesse del romanzo per la città di Modica. Da qui il gesto della donazione del formato digitale. Ambientato nella Catania del primo Settecento, è la storia di una monacazione forzata con l’esito finale di uscita dal Convento grazie a sentenza di nullità del voto che trova perfetta analogia con l’esperienza vissuta a Modica dalle sorelle Concetta e Francesca Grimaldi. Ma è un altro il motivo di fondamentale interesse per Modica: l’ambiente culturale di riferimento del romanzo è quello della Contea di Modica con Girolama Grimaldi trasformata in “protagonista ideale”; troviamo precisi riferimenti alla poetessa modicana e ne vengono riportati alcuni componimenti.

L’autrice, insegnante di Lettere, nel suo percorso letterario ha subito il fascino di Girolama Grimaldi: le ha dedicato un primo articolo nel 2014 sulla Rivista letteraria “Incontri” (vedi sito di Miette Mineo) e poi l’ha innalzata a “soggetto letterario” nel romanzo del 2018. La data scelta del 27 settembre ricorda la data di nascita di Girolama come ci è stata tramandata dalle diverse fonti storiche e l’occasione diventa gesto celebrativo del Tricentenario della pubblicazione della sua opera “La Dama in Parnaso”.

Interverranno il Sindaco Maria Monisteri, l’autrice Miette Mineo, Lucia Buscema, Fernanda Grana e Clementina Papa.