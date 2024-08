Pizzica e taranta a Modica

Modica - Sabato 31 agosto piazza Matteotti a Modica diventerà il cuore pulsante della tradizione salentina grazie all'attesissimo concerto degli “Officina Zoè” pronti a far ballare tutti con la taranta. Questo evento gratuito, organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi nell'ambito del programma estivo "InTeatroAperto", punta sulla musica dalle sonorità mediterranee e sulle tradizioni popolari.

A partire dalle ore 22, il pubblico sarà trasportato in un viaggio sonoro che affonda le radici nel passato ma parla anche al presente, grazie ai ritmi travolgenti della pizzica, uno dei generi più rappresentativi della cultura musicale del Salento. Gli Officina Zoè sono considerati i veri ambasciatori della pizzica nel mondo, con una carriera che abbraccia oltre trent'anni di concerti e ricerca musicale. La loro musica è una celebrazione della vita, una connessione profonda con l'energia arcaica della taranta, capace di far vibrare l'anima e il corpo. La band, composta da Cinzia Marzo (voce, flauti, tamburello), Donatello Pisanello (organetto diatonico, chitarra, mandola, armonica a bocca), Lamberto Probo (tamburello, tamborra, percussioni salentine), Silvia Galone (tamburello, voce), Giorgio Doveri*(violino, mandola), e Luigi Panico (chitarra, mandola, armonica a bocca), sarà accompagnata da quattro ballerini professionisti, che renderanno l'atmosfera ancora più suggestiva, trasformando Piazza Matteotti in un grande palcoscenico a cielo aperto. La “Notte della Taranta” sarà un'occasione imperdibile per immergersi nella tradizione e nella cultura del Salento, vivendo un'esperienza autentica e coinvolgente, dove la musica e la danza si fondono per creare un'atmosfera di pura magia. “Gli Officina Zoè sono noti per la loro capacità di ricercare la trance attraverso i tamburelli, creando una ciclicità ritmica che cattura l'ascoltatore e lo porta in una dimensione fuori dal tempo - commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi - Ed allora non resta che lanciare un invito a tutti: non perdete l'occasione ballare la taranta e vivere una notte di pura emozione in compagnia di una delle band più amate della scena musicale salentina”.

L'evento è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Modica, della Regione Siciliana, dell’Ars, grazie al supporto dell’onorevole Ignazio Abbate e con la collaborazione di sponsor privati.