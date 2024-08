Un festival di musica elettronica a Modica

Modica - Si intitola "if sound fest " e si tiene a Modica il 30 agosto all'ente liceo Convitto alle 20 il "viaggio elettronico in ambienti sonori" un sound walk virtuale attraverso ambienti fatti di suoni elettronici, luci, immagini visive e installazioni artistiche. Un’esperienza sensoriale, in cui la vista e soprattutto l’udito vengono sollecitati in un viaggio attraverso composizioni sonore e immagini di artisti di livello internazionali.

Un festival che si spinge oltre l’elettronica, verso traiettorie tipiche della HOUSE e dall’AMBIENT attraverso l’IDM fino all’AFRO, suoni trasversali che si contaminano e si concretizzano in performance originali e irresistibili che creano sentieri dritti al cuore e all’anima. Una dimensione che ci proietta idealmente verso i migliori club europei; un evento live in cui la musica incontra la bellezza architettonica del barocco siciliano del complesso S.Anna, ex convento, che con il suo bellissimo chiostro rappresenterà una location multifunzionale e dinamica, che per una sera diventerà il centro culturale della città di Modica. IF/Sound 24 vuole essere il primo capitolo di un incontro artistico polivalente, la cui vision è la creazione di appuntamenti annuali, in cui le nuove tendenze della musica possono spingersi sempre oltre, verso nuove frontiere. Un festival la cui mission è quella di offrire un un'alternativa originale, un vero viaggio nella musica moderna suonata in una location che trasforma l'evento in un'esperienza unica.

Il festival è rivolto a tutte le persone soprattutto a quelle che amano le contaminazioni sonore, i suoni trasversali, la sperimentazione, l'introspezione musicale e la relativa ambientazione. LINE UP STEFAN TORTO (GRECIA) ANZWART (ITALIA) after party LOKED GROOVE (BELGIO) opening act GABRIELE ADAMO (ITALIA). Tickets disponibili su Xceed.