Concerti, Edoardo Bennato a Marina di Modica domenica 25 agosto

Modica - Arriva a Modica Edoardo Bennato! Ancora grandi eventi ed eccezionali ospiti per “In Teatro Aperto”, la rassegna culturale estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con il Comune di Modica, che domenica 25 agosto alle ore 22 accoglierà all'auditorium Mediterraneo di Marina di Modica il cantastorie rock della musica italiana. Edoardo Bennato, attivo sulla scena musicale da oltre quarant'anni, riesce ad immortalare con le sue canzoni le dinamiche del mondo odierno. Musicista poliedrico, con i suoi strumenti e con i suoi testi graffianti, narra di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza e alla resilienza le persone comuni. Le sue canzoni sono un inno alla vita e alle emozioni umane, senza mai dimenticare l'Amore, il più classico e universale tra i sentimenti che ispirano ogni artista.

Le canzoni di Bennato sono entrate a far parte dell'immaginario collettivo, hanno il potere di evocare ricordi e sensazioni profonde. Come non canticchiare sulle note de “Il gatto e la volpe”, “Sono solo canzonette”, “Un giorno credi”, come non ballare con “Il rock di Capitan Uncino” o “Viva la mamma”. Successi celebri che esploderanno sotto il cielo di Marina di Modica per un live Rock&Blues ad alta carica di energia, arricchito da video coinvolgenti. Sarà un vero viaggio musicale che attraverserà i brani più iconici insieme a una selezione di nuove canzoni tratte dal suo ultimo album “Non c’è”. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni. A Marina di Modica si vivrà un'esperienza emozionale unica, partecipativa, ispiratrice; densa di emozioni e vibrazioni, quelle che fanno bene all'anima. “Edoardo Bennato è uno dei più grandi cantastorie del nostro tempo – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – I suoi successi hanno scritto la storia e la sua energia è contagiosa.

È un ospite eccezionale che rende la nostra estate di grandi eventi ancora più speciale”. “In Teatro Aperto” continuerà poi con un appuntamento gratuito con gli Officina Zoe, ambasciatori della pizzica nel mondo, che faranno ballare sulle note della Taranta sabato 31 agosto in piazza Matteotti a Modica. La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell'Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell'Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell'on. Ignazio Abbate, e ha il sostegno dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. La prevendita dei biglietti è attiva, al botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica e www.ticketone.it. Info sul sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.com.