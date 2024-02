Scicli, escursione al colle della Croce

Scicli - Conoscete tutti i segreti del colle della Croce di Scicli? Avete mai visto dal vivo un tesoro con circa 30 kg di bronzi preistorici provenienti da Scicli?

Quella di domenica 3 marzo si preannuncia come un’inedita e interessante escursione turistico-archeologica proposta dalla cooperativa Agire, in cui si potrà scoprire la storia archeologica di questa parte di Scicli. Dopo il successo del ciclo di seminari di archeologia, svolti con un approccio frontale di apprendimento attivo, adesso la cooperativa Agire, con esperti e professionisti del settore, organizza una inedita lezione all'aperto, alla riscoperta di tracce archeologiche ancora presenti sul colle.

Tra antiche necropoli celate nel centro storico e antichi quartieri Scicli antica sarà una assoluta scoperta! I luoghi interessati dall’escursione comprenderanno le aree vissute e sfruttate in una Scicli arcaica, che vanno dal quartiere di San Bartolomeo a quello dell’ "Altobello", quartiere sospeso nel tempo, fino a "San Giuseppe" e alla sommità del colle. Il percorso terminerà al convento della Croce, dove si visiterà l'interno, oggi custode di un tesoretto preistorico rinvenuto in contrada Castelluccio.

La particolarità di questo consiste in molti oggetti in bronzo dei nostri “antenati preistorici,” muti testimoni di un’antica quotidianità di circa 3000 anni fa.

La passeggiata ha un costo di €7 a persona. Contatti per partecipare agirecooperativa@gmail.com, telefono 3518881474.