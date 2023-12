Sicurezza alimentare, il prof. Giorgio Calabrese sabato 9 a Modica

Modica - “Comunicare la qualità e la sicurezza degli alimenti di origine animale a tutela della salute dei cittadini”. Sabato 9 dicembre a Modica, “lectio” del Prof. Giorgio Calabrese. Si dibatterà con Gian Marco Centinaio, Paolo De Castro e Luca Sammartino. Sarà il professore Giorgio Calabrese, specializzato in scienza dell’alimentazione, consulente scientifico del Ministero della salute, nonché Presidente del comitato nazionale per la sicurezza alimentare, a tenere una “lectio”, sabato 9 dicembre, alle ore 16,00, nell’aula multimediale della Leocata Mangimi in contrada Pennino -Catanzaro, Vanella 162 n.2A, a Modica.

Si lancia la sfida per garantire una alimentazione sana, sinonimo di qualità e di sicurezza per tutti. L’incontro è promosso dalla Leocata Mangimi e Avimecc, nel programma della manifestazione ChocoModica in corso di svolgimento in Città in questo weekend. Al dibattito, moderato dal giornalista Giuseppe Savà, interverranno, dopo i saluti di Michele Leocata , Ceo del Gruppo imprenditoriale, il commissario dell’Asp di Ragusa , Fabrizio Russo, il V. Presidente della Regione e Assessore alle politiche agricole on. Luca Sammartino, l’europarlamentare On. Paolo De Castro, il V. Presidente della Commissione sanità all’Ars on. Carmelo Pace, il Colonnello Giuseppe D’Aveni, Comandante interregionale Carabinieri Tutela Agroalimentare, il Senatore Gian Marco Centinaio, V. Presidente del Senato.