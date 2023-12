La cubana alena Portuondo suona stasera a Modica

Modica - Il suo nome d'arte è Gitana Media.

Malena Portuondo, DJ, suonerà stasera venerdì 1 Dicembre per la prima volta in Sicilia a Barbatella Osteria, Modica.

Nata a Cuba, Gitanamedia ho viaggiato per più di 40 paesi e vissuto e suonato in luoghi come Italia, Barcellona, Malta, Portogallo, Berlino, Panama, Colombia, Messico e Repubblica Dominicana, ricevendo influenze musicali da questi scambi culturali. Gitanamedia è anche un record label indipendente focalizzato sugli artisti cubani emergenti: musica elettronica latina come il downtempo, deep, afro house e altri generi.