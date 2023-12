I Pupi dei Fratelli Napoli su Raiplay con Mirko

Catania - “I mestieri di Mirko”, un prodotto Rai Contenuti Digitali e Transmediali, in onda da lunedì 4 dicembre in esclusiva su RaiPlay, questa volta sbarca a Catania per raccontare l’antica tradizione dei Pupi siciliani, protagonisti dello spettacolo popolare da secoli. Mirko Matteucci ospite della bottega dei fratelli Napoli, impara a costruire e muovere i pupi siciliani in un’atmosfera di grande magia.

Modellare le piccole figure di legno, dipingerle con colori vivaci, ricreare i costumi sfarzosi che li caratterizzano e costruire le armature che indossano sono operazioni complicate e antiche, che a Catania gli artigiani si tramandano generazione dopo generazione. Ma la cosa più difficile è imparare a muovere i fili dei burattini che va di pari passo con la capacità di raccontare storie capaci di stregare gli spettatori con un linguaggio antico e misterioso. “I mestieri di Mirko” è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini.

“I Mestieri di Mirko” è disponibile su RaiPlay al link https://www.raiplay.it/programmi/imestieridimirko/stagione-3/stagione-3