Stagione 2024 Teatro Greco Siracusa, torna Giuliano Peparini

Siracusa - La Fondazione Inda festeggia i 110 anni dalla prima rappresentazione classica al Teatro Greco di Siracusa, avvenuta nel 1914 con l’Agamennone di Eschilo, con una stagione 2024 ricca di grandi classici e interessanti novità.

Si parte il 10 maggio con l’Aiace di Sofocle, diretto e interpretato da Luca Micheletti, al suo debutto a Siracusa. L’11 maggio sarà la volta di Fedra (Ippolito portatore di corona) di Euripide, con la regia dello scozzese Paul Curran, anche lui per la prima volta al Teatro Greco. Il 13 giugno debutterà invece una prima assoluta per le rappresentazioni classiche siracusane: il Miles Gloriosus di Plauto, con la regia di Leo Muscato, che torna dopo il successo del Prometeo incatenato del 2023. Muscato ha scelto per questa commedia latina un cast tutto al femminile, con Paola Minaccioni nel ruolo del protagonista Pirgopolinìce.

La stagione 2024 vedrà anche il ritorno di Giuliano Peparini con Horai. Le quattro stagioni, uno spettacolo di danza, musica e poesia sul tema dell’amore universale, con Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi. Per la prima volta al Teatro Greco di Siracusa, il 14 luglio, si terrà il Gala Roberto Bolle and Friends, un evento speciale con il celebre ballerino e i suoi Friends provenienti da tutto il mondo.

Da quest’anno, l’Inda introdurrà un nuovo dispositivo che, grazie all’intelligenza artificiale, permetterà agli spettatori internazionali di seguire gli spettacoli in traduzione simultanea nella propria lingua, attraverso un auricolare.