Stasera i Boomdabash in concerto gratuito a Priolo

Priolo, Siracusa - I Boomdabash, noto gruppo musicale di origine salentina, si esibiranno questa sera, lunedì 30 settembre, alle 21 presso largo dell’Autonomia Comunale a Priolo, con ingresso gratuito. Si tratta di una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea. Hanno vinto il concorso musicale indetto durante gli MTV Days, e tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di RTL: la prima con "Non ti dico No", cantata con Loredana Bertè, le altre con "Mambo Salentino" e "Karaoke", entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso. Nel corso degli anni, i Boomdabash hanno collaborato con numerosi artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Luca Carboni, Jake La Furia, Fedez, Emma, Fabri Fibra, e hanno pubblicato i singoli "Mohicani" e "Fantastica", realizzati rispettivamente con Baby K e Rocco Hunt, e ancora "Tropicana" inciso insieme ad Annalisa, "Heaven" in collaborazione con gli Eiffel 65, "Lambada" con il duo Paola & Chiara.

Hanno partecipato al Festival di Sanremo del 2011 con la canzone "Per un Milione". Nel concerto live in programma questa sera a Priolo, "VENDUTI TOUR", il gruppo ripercorrerà tutti i più grandi successi, alternandoli ai brani inseriti nell'ultimo CD, come "LOVE U / HATE U".