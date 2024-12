Una mostra al Brancati in memoria di Lucia Ragusa

Scicli - Si inaugura stasera nella sede del movimento Brancati in via Aleardi a Scicli la mostra in omaggio a Lucia Ragusa, artista catanese scomparsa un anno fa. La mostra è visitabile fino al 23 gennaio tutti i giorni dalle 17 alle 20. Saranno esposti oli e pastelli dell'artista.

Fortemente legata a Scicli e al Gruppo di pittori che operano nella nostra città, Lucia Ragusa è stata anche docente di scultura e decorazione presso l’ABADIR – Accademia di Belle Arti e Restauro di Catania. Di lei hanno scritto diversi storici e critici d’arte tra cui Arnaldo Romani Brizzi, Franco Sarnari, Rosanna Ricci, Paolo Giansiracusa, Giuseppina Radice, Elisa Mandarà, Tina Causarano. Presentazione della mostra di Paolo Nifosì. Ingresso libero.