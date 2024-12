Ettore Majorana: L'enigma di un genio scomparso, stasera in Tv

Dopo avere dato dimostrazione di genialità assoluta in matematica e fisica teorica, dopo essere stato nel gruppo dei "ragazzi di via Panisperna" Ettore Majorana scompare misteriosamente. Giovedì 12 dicembre in prima tv alle 21.20 su Focus.

Il 26 marzo 1938, Ettore Majorana, straordinario matematico che aveva collaborato con Fermi presso l'istituto di via Panisperna, annuncia in una lettera che si sarebbe imbarcato da Palermo per Napoli, dove insegnava. Da quel traghetto non sarebbe mai sbarcato. La polizia, allarmata dalla misteriosa scomparsa, fece intense quanto infruttuose ricerche, sollecitata da Mussolini in persona. Per decenni il "caso Majorana" ha generato non solo ipotesi investigative (dal suicidio alla fuga in un convento, dal sequestro a opera di spie naziste alla fuga in Argentina...), ma anche falsi avvistamenti, rivelazioni di mitomani, interessamento di maghi e sensitivi, scoop della stampa popolare e della Tv, suscitando anche non poco imbarazzo nella famiglia. Nel documentario si racconta ogni ipotesi, smontandola o, comunque, rilevandone le debolezze. Inoltre, per la prima volta verra' dato accesso agli archivi familiari, per ricostruire il particolare momento biografico e psicologico che Majorana.