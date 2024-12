Vasco Rossi torna in Sicilia nel 2025

Messina - Lo stadio Barbera di Palermo quest’anno si aprirà per Gigi D’Alessio, il 20 giugno, la parte del leone ancora una volta la farà lo stadio di Messina con una tripletta da grandi folle: il 21 e 22 giugno torna Vasco Rossi, il 28 giugno tocca a Cesare Cremonini, il 23 e 24 luglio arriva Marco Mengoni. Lo stadio Sanfilippo di Messina vedrà anche la presenza di Marracash, il 5 luglio, che al velodromo di Palermo porterà Gianna Nannini il 24 agosto. Sempre al velodromo l’8 agosto arriverà Tananai, mentre al teatro di Verdura il 9 agosto canterà Diodato e al teatro antico di Taormina, il 26 e 27 luglio ci saranno i Simple Minds.

Francesco De Gregori, invece, farà tappa a Morgantina per il Barbablu fest organizzato da Terzo millennio. E Agrigento capitale della cultura italiana vedrà nella Valle dei templi, per “FestiValle”, in programma dal 7 al 10 agosto, i Ferless Flyers che porteranno la loro miscela di funk e soul.