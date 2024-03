Arriva la laurea in scienze motorie a Ragusa

Ragusa - Dal prossimo anno accademico Ragusa avrà infatti due nuovi corsi di laurea nella Struttura Didattica Speciale dell’Università di Catania. Si tratta del corso di laurea triennale in Scienze motorie (180 posti), che si terrà nella sede della Scuola dello Sport in via Magna Grecia, e il corso triennale in Gestione dei Sistemi produttivi agrari mediterranei (accesso libero) che farà capo alla Sds di Ragusa. I nuovi percorsi didattici vengono ad affiancare quelli già presenti nella sede iblea, ossia il corso triennale in Mediazione linguistica e interculturale e quello magistrale in Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione, e il corso triennale in Management delle imprese per l’economia sostenibile. La nuova offerta formativa dell’Università di Catania erogata a Ragusa verrà presentata alla stampa giovedì 4 aprile, alle ore 10.45, nella sede della ex Scuola dello Sport (via Magna Grecia), dal rettore Francesco Priolo e dal sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì.