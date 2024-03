Maria Cristina Busi Ferruzzi, lady Coca Cola, presidente industriali CT

Catania - La bolognese (ma catanese d’adozione) Maria Cristina Busi Ferruzzi, da 40 anni presidente di Sibeg Coca-Cola, è il nuovo presidente di Confindustria Catania. E’ stata eletta ieri mattina vincendo la corsa contro Salvo Gangi, 48 anni, titolare della concessionaria Covei, di recente eletto presidente della sezione Trasporti dell’associazione degli industriali etnei. «Il Consiglio generale di Confindustria Catania, riunitosi oggi presso la sede dell’associazione, ha designato Maria Cristina Elmi Busi quale candidata unica alla carica di presidente», si legge in una nota di Confindustria Catania. Cristina Busi è la prima donna designata alla carica apicale dell’associazione etnea sin dalla sua costituzione nel 1926. Così come prevede l’iter statutario dell’associazione, il Consiglio generale esprimerà il proprio voto a favore dei vicepresidenti scelti della neo presidente designata il prossimo 23 aprile. L’assemblea generale dei soci, che ratificherà l’elezione del presidente e della sua squadra, si svolgerà entro il mese di maggio.

Maria Cristiana Elmi Busi Ferruzzi nasce nell’agosto del 1949 a Bologna. Nel 1970, si sposa con Sergio Busi, imprenditore bolognese, proprietario della Società Sadib di Rimini, imbottigliamento di bevande a marchio Coca-Cola. Azionista della Poligrafici Editoriale (Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno), possiede inoltre diverse proprietà immobiliari e l’Europa Pubblicità (concessionaria del Gruppo Universo). Nel 1971 nasce il figlio Luca Busi. Nel 1977 acquisiscono la società Sibeg imbottigliamento di bevande a marchio Coca-Cola, a Catania e Palermo. Nel maggio del 1981 il marito Sergio Busi muore a causa di un incidente d’auto. Nel 1982 entra nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo Espresso – vice presidente dal 1991 sino al 1999 compreso. Nel 1990 inaugura a Catania lo stabilimento Sicavi che svolge l’attività di produzione di bottiglie PET. Nel 1994 inaugura lo stabilimento d’imbottigliamento Coca-Cola a Tirana. Il 12 novembre 1999 è stata eletta Presidente degli Industriali Italiani in Albania. Il 4 luglio 2001 il Consiglio Direttivo dell’Associazione Imprenditori Italiani Operanti in Albania la rielegge Presidente. Il 29 settembre 2001 si sposa con Arturo Ferruzzi. Da gennaio 2011 entra a far parte del Consiglio Direttivo di Assobibe con la carica di Vice Presidente. Dal 29 novembre 2011 fa parte del Consiglio Direttivo di Confindustria Catania. Dal dicembre scorso è presidente della Camera di commercio Italo-albanese