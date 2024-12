A Report nuova puntata della vicenda Boccia-Sangiuliano

«Niente, io ho avuto indicazione dal ministro di non procedere al perfezionamento della nomina». «Bene: e quello che ho firmato? Lei mi ha detto due minuti fa che io ho firmato il contratto, parole sue. Io vorrei una copia di quello che ho firmato io». «Faccia un'istanza di accesso agli atti...» A parlare, nel corso di una telefonata dai toni accesi, di cui la trasmissione Report è entrata in possesso, sono l'ex capo di gabinetto del ministero della Cultura Francesco Gilioli e Maria Rosaria Boccia, aspirante al ruolo di consigliera ai Grandi eventi del ministero allora guidato da Gennaro Sangiuliano.

Proprio l'emersione del rapporto tra Boccia e Sangiuliano, che ha portato la prima a un passo dalla nomina al ministero, ha costretto l'ex ministro alle dimissioni.

Quando Gilioli spiegò - via telefono, appunto - che la sua nomina a consigliera dei Grandi eventi del dicastero non sarebbe stata perfezionata, l'imprenditrice chiese una copia del contratto firmato nei giorni precedenti: e Gilioli le suggerì di procedere con un’istanza di accesso agli atti. «E se gli atti non ci sono...» «Sì certo, se lei li strappa stamattina...», si infervora Boccia. «Noi non strappiamo niente». «Scusi, parlo del documento che ho firmato nella stanza del ministro, davanti a lei, con la sua penna, che era nel folder blu elettrico». «Vediamo, vediamo cosa c'è», si limita a rispondere Gilioli. In un'altra conversazione che sarà mandata in onda, quella tra il giornalista di Report Luca Bertazzoni e Silverio Sica, avvocato di Sangiuliano, si sente il legale - che non sapeva di essere registrato - dire: «Guardi, le dico quello che sappiamo con certezza: Arianna Meloni aveva solo avvertito molto prima Sangiuliano di stare attento a questa persona perché c’erano delle voci che giravano su questa persona e aveva ragione. Lui era preso dalla relazione». Di fronte alle domande di Bertazzoni, però, Arianna Meloni - dopo aver ricordato al giornalista che «venite pagati con i contributi pubblici» - ha preferito non rispondere. Lo stesso Sica, di fronte ai microfoni (e sapendo di essere intervistato) avrebbe detto: «Escluso nella maniera più assoluta che sia stata Arianna Meloni a dire a Sangiuliano di bloccare la nomina».