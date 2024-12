Viaggio nel Gusto e nella Tradizione al Chococibus

Modica - Una tre giorni dedicata all’eccellenza culinaria, all’innovazione e alla tradizione: il Chococibus Avimecc ha preso il via presso i prestigiosi locali della Fondazione Grimaldi, nel cuore della città di Modica. Un evento che celebra le carni di qualità e il loro incontro inaspettato con il celebre cioccolato di Modica, un patrimonio UNESCO noto in tutto il mondo. Dodici chef, dodici ricette, un’esperienza unica. La kermesse gastronomica, organizzata da Avimecc, coinvolge esperti del settore, giornalisti, critici e operatori professionali, oltre al grande pubblico, in un percorso di scoperta che unisce tradizione, nutrizione e innovazione. Dodici diverse ricette, preparate live da dodici chef di fama, mostrano come le carni bianche e rosse possano trovare nuove armonie nei piatti, abbinandosi al cioccolato in modi tanto sorprendenti quanto raffinati. La protagonista indiscussa dell’evento è la carne rossa e bianca di Avimecc, sinonimo di eccellenza nel Sud Italia. L’azienda siciliana garantisce un controllo totale sulla filiera produttiva, dalla selezione delle materie prime per i mangimi fino alla distribuzione finale. Un processo che assicura qualità costante, tracciabilità e rispetto per l’ambiente grazie a pratiche di allevamento sostenibili e tecnologie avanzate. “La nostra partecipazione al Chococibus è un’occasione per mostrare la qualità della trasformazione delle carni siciliane”, afferma Luca Leocata, in rappresentanza di Avimecc. “Tecniche moderne e sicurezza alimentare ci permettono di offrire standard elevati per il consumatore, ma anche per gli chef, che sempre più scelgono prodotti di eccellenza per i loro piatti.” Masterclass e showcooking proseguiranno fino a domenica. Un’opportunità imperdibile per approfondire le tecniche di lavorazione delle carni. Gli incontri esplorano le nuove regolamentazioni e i metodi di trasformazione fino alla cottura, con un focus speciale sulla degustazione finale. Ogni piatto è accompagnato dal cioccolato di Modica, un connubio che celebra il territorio e la creatività gastronomica. Una festa del gusto per tutti. Il Chococibus Avimecc si conferma così un evento di riferimento, capace di mettere in luce non solo i sapori autentici della Sicilia ma anche l’importanza di un’agricoltura integrata e sostenibile. Un appuntamento che unisce piacere e consapevolezza, offrendo ai partecipanti un viaggio indimenticabile tra tradizione, innovazione e sapori unici.