Aeroporto di Comiso, accordo temporaneo tra Aeroitalia e SAC. Garantiti i voli fino a fine anno

Comiso - Un accordo temporaneo è stato raggiunto tra Aeroitalia e la SAC per garantire la continuità dei collegamenti aerei e tutelare i passeggeri e le prenotazioni fino al 31 dicembre. Lo ha annunciato Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, che ha sottolineato l’importanza di questo risultato per assicurare una regolare programmazione dei voli, sia nazionali che internazionali, in un periodo cruciale per il traffico aereo.

News Correlate Aeroitalia fa marcia indietro e torna a Comiso

“Abbiamo lavorato intensamente per raggiungere questa intesa e offrire certezze ai nostri passeggeri e partner commerciali”, ha dichiarato Intrieri. “A gennaio ci siederemo nuovamente al tavolo con la SAC e la Regione per pianificare il futuro e non disperdere il lavoro fatto finora per costruire un network solido di voli nazionali e internazionali”.

L’accordo rappresenta una boccata d’ossigeno per il settore, ma Intrieri ha chiarito che restano delle domande fondamentali da affrontare. “Abbiamo preteso di sapere dalla Regione e dalla SAC come intendono impiegare le risorse disponibili. Serve trasparenza e una visione strategica per evitare sprechi e massimizzare i benefici per il territorio”. Nonostante le difficoltà, Aeroitalia si dice pronta a fare la sua parte per supportare la crescita del settore e migliorare l’offerta. “Continueremo a fare sforzi importanti, anche coinvolgendo il territorio, perché siamo convinti che ci siano ampi margini di crescita. Ma tutto ciò è possibile solo se si rema tutti nella stessa direzione,” ha concluso Intrieri.

L’appuntamento di gennaio sarà decisivo per definire il futuro del network di Aeroitalia e stabilire strategie condivise per valorizzare l’intero ecosistema aeroportuale. Intanto, i passeggeri possono contare su una programmazione regolare per il periodo natalizio e la fine dell’anno, un risultato importante per garantire stabilità e fiducia.