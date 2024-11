Terremoto a Comiso: Aeroitalia lascia lo scalo senza voli

Comiso - Stop ai voli dal 15 dicembre 2024. Comiso senza aerei.

“Aeroitalia non si sente inferiore a nessun’altra compagnia aerea. Nonostante i nostri sforzi per sostenere e valorizzare il territorio di Comiso, dobbiamo constatare con rammarico che il nostro impegno non è stato adeguatamente riconosciuto dalla comunità e dal contesto operativo locale. Questa mancanza di apprezzamento ha reso insostenibile il proseguimento delle nostre operazioni in quest’area”.

Con queste parole l’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri annuncia la cancellazione dei voli su Comiso a partire dal 15 dicembre. Una decisione che arriva dopo le voci su un presunto ritorno di Ryanair che nel marzo del 2023 lasciò lo scalo ragusano dalla sera alla mattina e senza alcun preavviso. Negli ultimi giorni infatti la Regione ha stanziato 3 milioni a favore dell’aeroporto di Comiso e sono in arrivo anche un milione e 600mila euro dei fondi ex Insicem.

“È chiaro che questi nuovi investimenti – chiarisce la sindaca di Comiso Mariarita Schembari – aprano diverse possibilità. Anche che Ryanair stessa possa tornare. Ma tutto il territorio, sindaci compresi, ci devono stare accanto, anche con operazioni di co-marketing”. Domani mercoledì 27 novembre è convocato un tavolo dove oltre a Sac, alle associazioni sindacali e datoriali e alla deputazione, saranno presenti i sindaci della provincia.