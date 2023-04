Alena Seredova si sposa a Noto. Rito civile e tanti Vip attesi

Noto - Rito civile e tanti Vip attesi.

Alena Seredova si sposa: la showgirl ceca convola a nozze con il compagno Alessandro Nasi, cugino di John Elkann e suo consigliere in affari. Il matrimonio si svolgerà nel mese di giugno 2023 a Noto.

L’organizzazione dell’evento è stato affidato alla wedding e event planner più trendy del momento, Alessandra Grillo: ed è proprio da alcuni piccoli indizi della Grillo che i fan di Alena hanno iniziato a convincersi che le nozze si svolgeranno a Noto. Più volte, di recente, la wedding planner (che tra gli altri ha organizzato anche il matrimonio dei Ferragnez) si è taggata nella cittadina di Noto e a sua volta Alessandra ha taggato Alena.

Indizi che (al tempo dei social) arrivano in pratica a costituire una prova. L’abito bianco sarebbe già stato scelto (top secret il brand) così come l’hai stylist, Martin Tyl. Il 9 agosto 2022 Alena aveva scritto su Instagram #isaidyes: questo hashtag annunciava le nozze con Nasi. In una storia pubblicata sul profilo della modella ceca, Alena aveva lasciato intuire, con una frase chiarissima, la proposta di nozze arrivata dal compagno che è al suo fianco da otto anni. La frase era stata postata come didascalia di un selfie che vedeva Alena e Alessandro in vacanza a Mykonos dove a quanto pare Nasi aveva chiesto la mano a Seredova, mamma di sua figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020.

Si sa già che vi sarà un importante parterre di Vip alle nozze, ma sui nomi degli invitati vige il massimo riserbo.