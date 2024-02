Allerta gialla in Sicilia oggi 20 febbraio

Arriva il maltempo e la protezione civile per la Regione ha emesso un’allerta meteo gialla per oggi. Un’area di bassa pressione infatti stazionerà sulla Sicilia determinando – come spiega 3bmeteo – una giornata di tempo instabile con piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l’intera giornata.