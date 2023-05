Allerta meteo arancione su Sicilia. Rossa a Messina e Catania

Mentre il maltempo imperversa da ore nella Sicilia orientale, peggiorano le previsioni di allerta per domani: la Protezione civile regionale ha diffuso l'avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico con livello di allerta arancione per tutta la Sicilia dalle 16 di sabato 20 per 24 ore. Allerta rossa tra Messina e Catania.

La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi (sabato 20 maggio) fino alle ore 24 di domani (domenica 21 maggio). In particolare, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I venti forti con raffiche di burrasca orientali – che oggi hanno provocato danni e disagi nel Catanese, nel Messinese e nel Ragusano – saranno in attenuazione. Le temperature massime in sensibile diminuzione. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi tutti i bacini occidentali, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione.

Fino alla mezzanotte di domani persistono venti da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte dai quadranti sud-orientali; mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.