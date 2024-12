Altra tegola sull'aeroporto di Comiso e Sac Catania, EasyJet lascia

Comiso - Management dell'aeroporto di Comiso e della Sac di Catania sempre più nella bufera dopo che EasyJet non ha riprogrammato i voli della stagione aerea summer 2025 sull'aeroporto ibleo.

In estate non ci sarà il Comiso- Milano Malpensa operato da EasyJet. La compagnia aerea ha già lasciato lo scalo di Comiso.

La compagnia britannica low cost si è infatti aggiudicata gli slot presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino che Lufthansa e Ita Airways hanno dovuto cedere in accordo con la Commissione europea. Da qui la scelta di lasciare (per quanto riguarda gli aeroporti italiani) Bergamo Orio al Serio, Comiso, Ancona e Bologna (quest’ultima verrà sostituita da Rimini). 5 i nuovi aeromobili basati a Milano, per un totale di 16 nuove rotte e 120 nuovi dipendenti.