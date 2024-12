L'Ultimo Vero Panettone Artigianale Siciliano

Scicli - Quest'anno, regala e regalati un Natale unico con il Panettone Artigianale di Scicli, il dolce che racchiude l'essenza della Sicilia in ogni morso.

Mentre il mercato alimentare — come evidenziato dalle recenti cronache — è spesso compromesso da pratiche scorrette e prodotti di dubbia qualità, il nostro panettone si distingue per l'autenticità e la trasparenza.

Ogni panettone rappresenta un impegno verso la genuinità, la tradizione e la salute del consumatore.

Un Panettone Creato con il Cuore della Sicilia

Immagina ingredienti accuratamente selezionati come la farina 100% italiana, uova fresche da allevamenti locali, burro di altissima qualità, miele degli Iblei, eccellente frutta candita.

Questi elementi, uniti alla maestria artigiana e al clima mite di Scicli, danno vita a un panettone che si distingue per morbidezza e un sapore autentico che celebra la nostra terra.

Le Esclusive Varianti di Cannolia. Ogni panettone della nostra collezione racconta una storia di passione e cura:

Cioccolato Glassato al Pistacchio La dolcezza del cioccolato incontra la croccantezza del pistacchio, arricchito da una sac à poche da 150 g di crema al pistacchio per un'esperienza cremosa e irresistibile. Milanese Classico. Per i puristi del gusto, canditi e uva passa si combinano in una ricetta senza glassatura che celebra la semplicità e la tradizione. Dark al Cioccolato Fondente. Un tripudio di cioccolato fondente, accompagnato da una sac à poche di crema fondente per i veri amanti del cioccolato. Agrumato di Sicilia. Una fresca esplosione di sapori grazie ai canditi di limone e mandarino, con una glassa croccante di mandorle e zuccherini. Ruby con Amarene. Una scelta raffinata: glassa al cioccolato ruby e pistacchi, con sac à poche di cremino al pistacchio per un tocco sofisticato e moderno. Fichi, Cioccolato e Noci. Fichi semicanditi, gocce di cioccolato e granella di noci, completati da una glassa di mandorle per un dolce avvolgente e ricco. Pandorone. L'incontro tra il soffice pandoro e la tradizione del panettone, perfetto per chi vuole sperimentare il meglio di entrambi i mondi.

Perché Scegliere il Panettone di Cannolia? Acquistare un Panettone Artigianale di Scicli significa scegliere un prodotto realizzato con ingredienti tracciabili e di altissima qualità, senza conservanti o aromi artificiali e preparato quasi alla giornata seguendo i tempi naturali della lievitazione lenta.

Fai la scelta giusta per il tuo Natale e per quello dei tuoi cari. Con il Panettone Artigianale di Scicli, ogni fetta è un viaggio nei sapori autentici della Sicilia. Disponibile in edizione limitata: prenota ora e vivi un'esperienza indimenticabile.

Sono disponibili online su cannolia.it e in bottega a Scicli, in Via San Bartolomeo, 10.