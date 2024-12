Fiori e Tempeste, il nuovo album del sassofonista sardo Daniele Ricciu

Modica - ‘Fiori e Tempeste’ è il nuovo album del sassofonista sardo Daniele Ricciu e il suo Danyart New Quartet pubblicato dall’etichetta siciliana Isulafactory e distribuito in digitale da Believe Italia e in formato CD da IRD.

Otto composizioni fatte da melodie delicate ed intime miste a furiose improvvisazioni di carattere modale o radicale, spesso prive di un'unità di tempo definita (Rubato), oltre a spazi sussurrati e di silenzio assoluto. Il sax del compositore sardo, coadiuvato dal pianoforte di Simone Sassu e supportato dalla sezione ritmica di Lorenzo Sabattini al contrabbasso e Antonio Argiolas alla batteria, attraversa in questo album campi di fiori per poi abbattersi in tempeste: sono le circostanze, le vicissitudini, le esperienze contrastanti della vita.