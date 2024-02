Arriva il bonus mamma per chi ha almeno 2 figli, 3 mila euro all'anno

Roma - Una circolare dell'Inps chiarisce che il bonus mamme sarà pagato anche per la mensilità di gennaio per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno due figli. Si tratta di una misura contenuta nella legge di Bilancio, esplicitamente rivendicata dalla premier Giorgia Meloni: "Noi vogliamo stabilire che una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società e quindi lo Stato in parte compensa pagando i contributi previdenziali. Vogliamo smontare la narrativa per cui la natalità è un disincentivo al lavoro. Vogliamo incentivare chi mette al mondo dei figli e voglia lavorare". Prevede l'esonero della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici (9,19% della retribuzione) fino a un massimo di 3mila euro su base annua che hanno almeno tre figli fino al 18mo anno dell'ultimo figlio.

Il bonus fino al decimo anno dell'ultimo figlio

In via sperimentale, solo per il 2024, l'agevolazione è estesa anche alle mamme di almeno due figli fino al compimento del decimo anno dell'ultimo figlio. Vale per le dipendenti del settore pubblico e privato e anche per quelle del settore agricolo mentre sono escluse le lavoratrici domestiche. Vale per i contratti di apprendistato e per il lavoro in somministrazione.

L'agevolazione con la nascita del secondo figlio

L'agevolazione parte al momento della nascita del secondo figlio per quest'anno e del terzo figlio nel 2025 e 2026 e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell'ultimo figlio per le mamme con tre figli e al decimo anno dell'ultimo figlio nel 2024 per le lavoratrici con due figli. La circolare chiarisce che è necessario comunicare all'Inps il numero dei figli e il loro codice fiscale o direttamente o tramite il datore di lavoro.

L'esonero fino a 250 euro al mese

L'esonero massimo è di 250 euro euro al mese ed esaurisce l'esonero massimo che si potrebbe avere con il taglio di sei punti previsto dalla legge di bilancio per i lavoratori la cui retribuzione non superi la soglia massima di 2.692 euro. L'esonero lascia ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'Inps chiarisce che poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato.