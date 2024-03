Medico accompagnato al lavoro con auto di servizio

Vittoria - Un privilegio controverso: le auto di servizio per i medici.

Nel dibattito sul privilegio delle auto blu riservate ai politici, emerge una nuova controversia legata alle auto di servizio destinate ai medici. Una disposizione della direzione sanitaria dell'Asp di Ragusa, datata 15 novembre scorso, è destinata a sollevare polemiche. Secondo quanto stabilito dalla disposizione, un medico che presta servizio al pronto soccorso dell'Ospedale di Vittoria ha ottenuto l'uso di un'auto aziendale e di un autista per essere accompagnato dal proprio domicilio alla sede di lavoro, e viceversa, per assolvere al compito di inizio e fine turno. Questa decisione ha suscitato perplessità.

Il pubblico impiego non prevede mai che il lavoratore debbe essere prelevato a casa con auto dell'ente pubblico per essere accompagnato sul luogo in cui assolverà alla propria prestazione professionale.