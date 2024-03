Noleggio Express: Il Nuovo Servizio di Lavapro per Ville e Case Vacanze

Scicli - Con l'arrivo della prossima stagione, Lavapro ha ideato un innovativo servizio di noleggio biancheria: Noleggio Express. Rivolto ai proprietari di ville e case vacanze che desiderano offrire una calorosa accoglienza ai propri ospiti senza dover acquistare la biancheria, questo servizio promette praticità, velocità e comfort ineguagliabili.

Con Noleggio Express, Lavapro garantisce la consegna immediata dei kit di biancheria completa, pensati sia per il letto che per il bagno. I kit, disponibili in versione matrimoniale e singola, sono pronti all'uso, rappresentando la soluzione perfetta per trasformare ogni soggiorno in un'esperienza impeccabile.

Cosa Include il Kit? I kit matrimoniali comprendono lenzuola di alta qualità e federe coordinate. Per il bagno, un set completo per due persone con telo doccia, asciugamani viso e telo ospite, il tutto trattato con cura per garantire comfort e freschezza. I kit possono essere anche singoli e sono ideali per gli ospiti che non occuperanno letti matrimoniali.

Quali sono i vantaggi del Noleggio Express?

Praticità senza Compromessi: Niente più acquisti o preoccupazioni per la gestione della biancheria. I kit Noleggio Express sono pronti per l'uso, risparmiando tempo e fatica.

Massima Igiene: La biancheria è trattata con la massima cura e pulizia, garantendo una sensazione di freschezza e comfort per ogni ospite.

Flessibilità su Misura: Servizi personalizzati per soddisfare le esigenze delle strutture, fornendo la quantità di kit necessaria per ogni soggiorno.

Come Funziona?

Prenotazione Semplice: è possibile effettuare la prenotazione direttamente via telefono o WhatsApp per garantire la disponibilità dei kit per le vostre date desiderate.

Consegna Rapida: Basta un semplice messaggio o una telefonata per fare la prenotazione e poi ritirare i kit in lavanderia prima dell'arrivo degli ospiti.

Dopo il Soggiorno: Si restituisce la biancheria utilizzata, e Lavapro si occupa del resto. Nessuna preoccupazione per il lavaggio o la gestione della biancheria sporca.

Lavapro, offre un servizio affidabile e professionale. Collabora con personale esperto e utilizza solo i migliori prodotti per garantire un'alta qualità dei lavaggi.

Scegliere Noleggio Express semplifica la gestione della biancheria per chi si occupa di affittare ville o case vacanza e permette di offrire agli ospiti un'esperienza senza precedenti.

Lavapro è una lavanderia industriale di Scicli, specializzata nel lavaggio ad acqua di biancheria per piccole strutture ricettive (ville e casa vacanza), alberghi e ristoranti. Si trova in contrada Zagarone ed effettua ritiro e consegna della biancheria in tutta la provincia di Ragusa.