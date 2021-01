Attesa in marzo, l'ultima, storica, puntata del Commissario Montalbano

Signori, si chiude. La Rai non ha ancora comunicato la data, ma se il Festival di Sanremo inizia il due marzo, la settimana successiva potrebbe essere la volta dell'ultimo episodio inedito assoluto dello sceneggiato televisivo "Il Commissario Montalbano". Nella primavera-estate del 2019 la Palomar ha girato tre episodi della fiction, e in seguito al malore che colse il regista Alberto Sironi, Luca Zingaretti si mise dietro la macchina da presa assumendo la regia del film.

La Rai mandò in onda due episodi nel 2020, riservandosi il terzo episodio nel 2021, dal titolo "Il metodo Catalanotti". Il destino è incerto, "Il metodo Catalanotti" è per ora l'unico appiglio per i cultori de Il commissario Montalbano. Nessuna novità sul futuro della serie, come nei mesi scorsi hanno ripetuto da Viale Mazzini, per ora il pubblico aspetta quest'ultimo film girato, ultimo episodio della serie curato da Andrea Camilleri prima della morte, Luca Zingaretti anche regista per la seconda volta dopo la scomparsa di Alberto Sironi. La storia parte dall'omicidio di Carmelo Catalanotti, ucciso con una pugnalata in pieno petto, assassinio che tuttavia, agli occhi del commissario, appare subito un po' strano. Si scopre che la vittima era uno strozzino ma non solo, anche motore della Trinacriarte, filodrammatica composta da appassionati di teatro, o forse qualcosa di più, un coro di adepti guidati dallo stesso Catalanotti, guru di genio e crudeltà. E proprio nel "metodo" del titolo potrebbe essere la soluzione del giallo. Con Zingaretti, oltre al cast "storico" (Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco) anche Greta Scarano e Antonia Truppo.

La troupe non è più tornata a girare in Sicilia

Dopo il 2019, anno funesto in cui sono morti Andrea Camilleri e Alberto Sironi, il regista del film, la troupe Palomar non è piuù tornata a girare in Sicilia.