Auditel, Makari fa 6 milioni 744 mila spettatori col 28 di share

C'era attesa stamani per i dati Auditel di Màkari, la nuova fiction di Palomar girata in Sicilia, con Claudio Gioè e Ester Pantano.

Nella serata di ieri, lunedì 15 marzo 2021, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.32 – la prima puntata della fiction Makari ha appassionato 6.744.000 spettatori pari al 28.08%. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.22 – l’esordio de L’Isola dei Famosi 15, con Ilary Blasi, ha raccolto davanti al video 3.602.000 spettatori pari al 21.68% di share (qui i confronti con gli ultimi debutti, qui il debutto del GF Vip, qui la gaffe della Blasi, qui quello che è successo ieri e i nominati). Su Rai2 Left Behind – La profezia ha interessato 952.000 spettatori pari al 3.85% di share. Su Italia 1 Red ha intrattenuto 1.405.000 spettatori (5.82%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.416.000 spettatori pari ad uno share del 5.62% (presentazione di 10 minuti: 1.078.000 – 3.88%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 940.000 spettatori con il 4.91% di share. Su La7 Speciale Bersaglio Mobile ha registrato 896.000 spettatori con uno share del 3.24% (durata complessiva 6 minuti e 26 secondi). Il Giorno che Scoprimmo la P2 ha raccolto 571.000 spettatori con il 2.29%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 464.000 spettatori con l’1.77%. Sul Nove Nemico Pubblico ha raccolto 450.000 spettatori con il 2.02%. Sul 20 Catwoman segna 269.000 spettatori con l’1.05%. Su Rai4 Underworld – La ribellione del Lycans registra 217.000 spettatori con lo 0.83%. Su Cine34 Com’è Bello Far L’Amore segna 242.000 spettatori con lo 0.92%. Su Iris Michael Collins raccoglie 282.000 spettatori e l’1.23%. Su Rai Movie Grey Owl raccoglie 366.000 spettatori pari all’1.43%.

Nella foto, Ester Pantano con Claudio Gioè in Màkari.