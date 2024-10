Autostrada Siracusa-Gela, a breve le indicazioni per Scicli

Scicli - Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato al sindaco di Scicli Mario Marino che la settimana prossima saranno apposti, lungo il tratto autostradale della Siracusa-Gela in prossimità di Modica, i cartelli indicanti la destinazione Scicli. Era stato il sindaco, nei mesi scorsi, a chiedere l’integrazione della segnaletica lungo il tratto Siracusa-Modica. Circa le indicazioni stradali della fascia costiera, per chi uscendo da Modica vuole recarsi verso mare sarà indicata anche Sampieri come località balneare.