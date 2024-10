Parlamentari tedeschi in visita al gruppo Leocata

Modica - Il Comitato per l'Alimentazione, le Aree Rurali e la Tutela dei Consumatori del Parlamento del Baden-Württemberg, con sede a Stoccarda in Germania, ha svolto ieri una visita conoscitiva di alcuni giorni in Sicilia. Durante il viaggio, il comitato ha manifestato interesse verso il settore agricolo e, in particolare, ha richiesto di visitare un'azienda operante nella filiera avicola. Tappa obbligata il gruppo Leocata di Modica, e segnatamente le aziende Avimecc e la Mangimi Leocata, dove i deputati tedeschi hanno incontrato il Ceo Michele Leocata.

"Abbiamo mostrato la nostra sede produttiva, il magazzino, la torre di produzione e illustrato tutta la filiera produttiva attraverso video e immagini", spiega Marta Leocata, "incrociando l'interesse degli illustri ospiti per l'alto valore tecnologico dell'azienda e per la qualità del processo di produzione".