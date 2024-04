Cannolia riapre a Marina di Ragusa

Ragusa - Cannolia, la pasticceria street food specializzata nella produzione di cannoli caldi, riapre per la stagione primavera-estate, la bottega di Marina di Ragusa.

Dopo la chiusura invernale, Cannolia accoglierà di nuovo i suoi clienti per un'esperienza dolciaria un dito oltre il bordo…

La riapertura avverrà nel prossimo weekend, sabato 13 e domenica 14 aprile, e per celebrare questo evento speciale, offrirà una promozione esclusiva: "2x1 su tutti Cannoli".

Durante il weekend, i clienti potranno acquistare due cannoli e pagarne solamente uno, un'occasione unica per deliziarsi con i prelibati cannoli caldi di Cannolia.

L'orario di apertura per questo primo weekend e fino al 31 maggio sarà il seguente:

Sabato: dalle 15:00 a Mezzanotte.

Domenica: dalle 15:00 alle 23:00.

Cannolia è famosa per la sua dedizione alla qualità e alla freschezza dei suoi prodotti, e la riapertura a Marina di Ragusa non fa eccezione. Vi invitiamo a partecipare a questo evento speciale per festeggiare l’avvio della nuova stagione. Non perdete l'opportunità di assaporare i migliori cannoli caldi della Sicilia, come da tradizione, farciti un dito oltre il bordo.

La bottega di Cannolia, oltre che a Scicli in via San Bartolomeo, 10, si trova a Marina di Ragusa in Via Amerigo Vespucci, 6.