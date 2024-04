Per visitare la Cattedrale di Noto si dovrà pagare

Noto -

Da mercoledì 10 aprile l’ingresso nella Basilica di San Nicolò sarà a pagamento. L’ufficialità è di queste ore, complice un volantino che circola e conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni: si pagherà 2 euro per l’ingresso, 2,50 per l’ingresso e la visita al museo diocesano, 5 euro per i due ingressi e la visita guidata. L’ingresso sarà gratuito per i residenti di Noto e nelle province di Siracusa e Ragusa, oltre che per i sacerdoti, le religiose, i seminaristi le guide, gli accompagnatori soci Amei, i diversamente abili e i minori sotto i 10 anni.