Castello di Donnafugata, l'ex Provincia di Ragusa partecipa a bando

Ragusa - Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha deciso di partecipare all’avviso pubblico del Comune di Ragusa per la gestione del complesso di Donnafugata e del Sistema museale comunale. "La decisione è stata assunta con spirito sussidiario e partecipativo, in una visione prospettica della valorizzazione di un importante bene culturale del territorio provinciale", si legge in una nota dell'Ente. "Il mezzo prescelto, nel rispetto anche del Codice dei Beni culturali, è la Fondazione di Partecipazione. In caso di aggiudicazione, l’Ente provinciale costituirà questa struttura denominata “Fondazione Castello di Donnafugata” e per l’effetto ha già stanziato la somma di 100 mila euro come utile per costituire il capitale necessario. Come noto, la Fondazione di Partecipazione, pur muovendosi nell’ambito del diritto privato, lascerà il Castello come bene pubblico, assumerà personale con evidenza pubblica e non ripartirà utili. Maggiori dettagli saranno disponibili dopo la chiusura del bando".

Per un approfondimento sul tema, l'ex Provincia ha convocato una conferenza stampa lunedì 14 ottobre alle ore 12:00 presso il Palazzo della Provincia, in viale del Fante a Ragusa.