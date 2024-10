Anticiclone africano, torna il caldo fino a 30 gradi

Ancora maltempo in Italia. L’ex uragano Kirk, in transito tra Francia e Germania, sta portando con sé forti temporali e venti intensi anche sulla nostra Penisola. Tuttavia, secondo le previsioni di 3B Meteo, il vortice sarà piuttosto rapido e, già da venerdì, assisteremo a un miglioramento delle condizioni atmosferiche grazie al ritorno dell’alta pressione. L'arrivo dell'anticiclone africano durante i prossimi giorni, potrebbe portare alla cosiddetta "ottobrata": cielo sereno e un innalzamento improvviso delle temperature.

Come riportato da Meteo.it, l’ex uragano Kirk si sta spostando nel continente europeo da ovest verso est. In Italia, questo fenomeno porterà temporali e venti forti, in particolare al Nord e nelle regioni centrali come Toscana e Umbria. Le zone più colpite includono la Liguria, le Alpi Lombarde e il Friuli. Si attendono piogge anche su Lazio, Campania e, in misura minore, su Abruzzo, Molise e Sardegna. Il rinforzo dei venti meridionali, con intensità fino a burrasca, sarà particolarmente sentito in Liguria, lungo le coste tirreniche e sui rilievi appenninici. Di conseguenza, i mari saranno molto mossi, con condizioni particolarmente agitate sul Mar Ligure e sul Canale di Sardegna. Tuttavia, il peggioramento sarà di breve durata: entro venerdì mattina, la bassa pressione si sposterà verso la Serbia e la Romania, consentendo un rapido miglioramento del tempo in Italia.

Da venerdì 11 ottobre, l’anticiclone tornerà a dominare sul nostro Paese. Le previsioni indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli. In particolare, le Isole Maggiori vedranno massime fino a 30°C, mentre nel resto del Paese le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 27°C. Solo sul Nord-Ovest e in Pianura Padana potrebbero persistere nubi più compatte, ma senza fenomeni significativi.

Peggioramento nella prossima settimana

L’inizio della prossima settimana sarà ancora caratterizzato da condizioni di bel tempo, ma un nuovo fronte atlantico potrebbe avvicinarsi a partire da martedì, portando piogge al Nord e poi al Centro. Resta da vedere se l’alta pressione riuscirà a prevalere, garantendo un’ottobrata prolungata o se dovremo fare i conti con un nuovo peggioramento. Nel frattempo, è importante prestare attenzione alle prossime ore, con l’ultima perturbazione legata all’ex uragano Kirk, prima di poter godere di un fine settimana di sole e temperature miti.