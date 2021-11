Catania, la ruspa porta via i cassoni e lascia i rifiuti VIDEO

Catania – Ecco il filmato del ritiro dei cassonetti da parte della Dusty, nella zona nord di Catania, per cui il Comune ha sporto denuncia per “interruzione di pubblico servizio”: nelle immagini si vede una ruspa farsi largo nottetempo, tra le montagne di spazzatura, ammassandola ai lati della strada per recuperare i bidoni.

E’ stato infatti il cambio d’appalto dell’attività di raccolta rifiuti, lunedì scorso, e non il maltempo a creare lo spaventoso degrado igienicosanitario in cui versa in questi giorni il capoluogo etneo: la nuova ditta aggiudicataria era già subentrata nel servizio - sostiene l’azienda precedente - senza siglare alcun accordo per mantenere i cassoni sul posto, respingendo così ogni addebito riguardo l’azione legale intrapresa dall’assessorato all’Ambiente.