Chiusura Versalis a Ragusa, il 12 novembre sarà sciopero generale

Ragusa - Eni ha occupato da 70 anni il centro storico di Ragusa con un grande insediamento industriale. E oggi, dopo che le politiche urbane, economiche e di sviluppo territoriale hanno tenuto conto della presenza di un petrolchimico in città e delle sue produzioni e annessioni e connessioni con la filiera del manifatturiero ibleo, Eni decide di andar via. Così. Con un annuncio presentato in una slide di PowerPoint, proiettata su uno schermo fatto di plastica, sicuramente ragusana. Ragusa ha una sua vocazione industriale e i sindacati chiedono che Eni garantisca la riconversione anche al sito di Ragusa. Il 12 novembre sarà sciopero generale.

