Cinema: anche le marionette dell'Opera dei Pupi diventano attori

Ragusa - Ieri sera, sotto un cielo stellato d'agosto, il suggestivo Castello di Donnafugata ha dato il via alla 16ª edizione del DonnaFugata Film Festival, regalando una serata indimenticabile ai numerosi partecipanti. L'apertura della kermesse è stata caratterizzata da un mix di cinema, arte e cultura che ha catturato l'attenzione di famiglie, turisti e appassionati del grande schermo. Uno dei momenti più attesi della serata è stato il talk con Roberto Chevalier, celebre doppiatore italiano noto per aver dato voce a icone del cinema come Tom Hanks e Tom Cruise. Chevalier ha ripercorso la sua carriera, iniziata come attore per poi evolversi in una delle voci più riconoscibili del doppiaggio italiano. Durante il suo intervento, ha annunciato una nuova entusiasmante collaborazione tra il DonnaFugata Film Festival e il festival "Voci nell'Ombra", dedicato proprio al mondo del doppiaggio.

"Questa sinergia aprirà nuove opportunità e appuntamenti imperdibili nelle prossime edizioni", ha dichiarato Chevalier, suscitando grande entusiasmo tra i presenti. La serata è proseguita con la proiezione del documentario sull'arte dell'opera dei pupi, un lavoro curato da Nello Correale e montato da Andrea Traina, direttore artistico del festival. Il documentario ha messo in luce la maestria della compagnia marionettistica dei Fratelli Napoli, protagonisti dello spettacolo d'apertura che si è svolto davanti alla suggestiva facciata del castello. Le loro marionette, animate con passione e perizia, hanno incantato il pubblico, dimostrando come l'opera dei pupi sia strettamente legata al mondo del cinema, offrendo una sorta di "fiction in diretta" con un doppiaggio dal vivo. Nel caso dei Fratelli Napoli si è già alla quinta generazione di pupari con il piccolissimo Carlo che ha debuttato proprio ieri sera. In un momento di grande commozione, il festival ha reso omaggio al regista Walter Manfrè, recentemente scomparso. Amici e colleghi, tra cui Carlo Cartier, Guia Jelo, Tiziana Bellassai e il figlio Manuel Manfrè, hanno condiviso ricordi e aneddoti, onorando la memoria di un grande maestro del teatro.

Il direttore artistico Andrea Traina ha espresso grande soddisfazione per l'avvio di questa edizione: "Il Castello di Donnafugata grazie al festival si trasforma ancora una volta in un luogo di incontro e condivisione. La risposta del pubblico è sempre più straordinaria, e siamo entusiasti delle collaborazioni e delle novità che questa edizione porta con sé”. Tra queste l’apertura al mondo mediterraneo con un primo focus sul cinema della Tunisia che questa sera 7 agosto vedrà la presenza degli attori tunisini di fama internazionale Aymen Mabrouk e Taoufik El Ayeb. Quest'anno, il festival si distingue per la presenza del guest director Maurizio Zaccaro, pluripremiato regista e sceneggiatore, che condurrà un workshop sulla regia e la scrittura cinematografica. Zaccaro presenterà il suo film "Nour", ispirato al libro del medico e scrittore Pietro Bartolo, anch’egli ospite del festival, che affronterà il tema dell'immigrazione. Il festival, che si svolgerà fino all'11 agosto, offre un ricco programma di proiezioni, masterclass, spettacoli e concerti e prevede film con attori e registi nati sotto il segno del Toro, il segno zodiacale a cui è dedicata questa edizione.

Tra gli omaggi ai grandi maestri del cinema come Orson Welles, Roberto Rossellini e Mario Monicelli, il DonnaFugata Film Festival si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e della cultura. Domani sera 8 agosto, il festival propone anche un evento speciale tra cinema e magia con lo spettacolo “Cinemagique” con i Disguido, ed ancora, nel cortile centrale, la presentazione del film “Le seduzioni” con il regista Vito Zagarrio L'evento, fondato da Salvatore Schembari, organizzato dal cineclub Cinestudio Groucho Marx, presieduto da Francesco Pace, è sostenuto dal Comune di Ragusa, dal Libero Consorzio comunale di Ragusa e dalla Sicilia Film Commission, e prosegue oggi e nei prossimi giorni con un calendario ricco di emozioni e sorprese, pronto a stupire e incantare ancora una volta sotto le stelle di Ragusa. Un ruolo cruciale è svolto anche dalla Federazione Italiana Circoli del Cinema, che offre il suo prezioso patrocinio insieme alla Writer Guild Italia, sottolineando l'importanza del festival nel panorama cinematografico nazionale.