I ragazzi della Quinta D. Ritrovarsi dopo 50 anni

Ragusa - Il loro ultimo incontro, con tanti abbracci, è avvenuto nell’atrio del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa, quando con trepidazione guardavano il quadro riassuntivo dei voti riportati alla fine dell’Esame di Stato. Era l’estate avanzata del 1974. Per i ragazzi delle V^ D si chiudeva una fase della loro vita e ci s’incamminava verso il nuovo e inesplorato futuro. Ci si è lasciati con la promessa di non perdersi di vista, ma, si sa, ognuno si è avviato per sentieri diversi e cosi, vuoi o non vuoi ci si è persi di vista. Ma uno di loro, grazie a Facebook ha cominciato a tessere le file per ritrovare i compagni di scuola del Liceo. Così, contatta uno, poi un altro e così via, alla fine tutti sono stati rintracciati prospettando l’idea di ritrovarsi. Nessuno si è tirato indietro e a distanza di cinquanta anni tutti si sono dati appuntamento in un noto locale di Chiaramonte Gulfi. Per tutti loro un felice e sentito riconoscersi e ancor prima di rivivere i momenti passati a scuola si sono chiesti vicendevolmente cosa avessero fatto in tutto questo lasso di tempo. Quasi tutti hanno svolto e alcuni di loro continuano a svolgere, un'attività da libero professionista: chi medico, chi avvocato, chi veterinario. C’è stato chi ha insegnato, chi ha dedicato una vita intera al servizio della pubblica amministrazione. Insomma tutti con un ruolo importante nella società.

Poi è stato il momento di ripercorrere i tanti momenti passati in aula, i professori che si sono susseguiti e le tante furbate che in quella fase della vita, tra studenti, non sono mai mancate. Dei professori dell’epoca solo uno è ancora vivo: all’epoca il giovanissimo professore di matematica, Tumino, che rintracciato ha partecipato ben volentieri a questa conviviale. Naturalmente non è mancato il taglio della torta, un souvenir per tutti i partecipanti e la promessa di ritrovarsi a presto. C’è chi già parla e si muove per organizzare un altro incontro per il prossimo inverno.