Comiso, demolita la scuola media Pirandello

Comiso - Il vecchio edificio non esiste più. Sono stati completati i lavori di demolizione della scuola media Pirandello di Comiso. Al posto della struttura che per 70 anni ha ospitato tantissimi giovani alunni di Comiso, dai 10 ai 13 anni, è stato definitivamente abbattuto. ieri mattina le ruspe hanno completato la demolizione dell’ultimo pezzo della facciata rimasto in piedi. Un’ampia nuvola di polvere si è alzata nella zona, ma tutti gli esercizi commerciali e le abitazioni provate, che erano stati preavvertiti, hanno preso le dovute precauzioni. I grossi camion stanno ora trasportando la montagna di detriti rimasta al posto della scuola. In precedenza erano stati smontati porte, finestre e impianti vari per rendere più corretta la fase di stoccaggio dei rifiuti, suddivisi secondo le varie tipologie.

Il prossimo mese si andrà avanti con gli scavi che dovranno permettere di realizzare su solide basi, le fondamenta dell’edificio. La nuova scuola dovrebbe essere pronta e inaugurata per l’anno scolastico 2027 – 2028.