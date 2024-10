Scicli - Il 15 ottobre si celebra la Giornata internazionale del lutto prenatale e perinatale, “Baby Loss Awareness Day”. Il Comune di Scicli ha aderito all’iniziativa illuminando con i colori rosa e azzurro la chiesa di San Matteo, in cima all’omonimo colle. La finalità dell’iniziativa è la sensibilizzazione al tema della perdita del bambino atteso durante la gravidanza o dopo la nascita e sulle sue implicazioni in termini di salute e benessere psicofisico delle donne e dei partner. Purtroppo una donna su quattro nel mondo perde un bambino durante la gravidanza o nel primo anno dopo la nascita. Questa giornata è celebrata ufficialmente in cinquanta paesi del mondo per aumentare la consapevolezza sul tema del lutto perinatale, promuovere la prevenzione delle morti evitabili e migliorare l’assistenza alle famiglie colpite.