Concorso Inps per 138 infermieri, il bando

Roma Nuovo concorso per infermieri e infermiere. Sarà indetto a breve dall'Inps il concorso pubblico, per titoli d esami, per assumere a tempo indeterminato 138 funzionari sanitari. La selezione riguarda sedi distribuite in tutta Italia ed è stata annunciata con una delibera ufficiale approvata il 4 dicembre 2024. A breve sarà possibile iscriversi tramite il portale Inpa.

L'obiettivo è quello di garantire un migliore servizio nel settore sanitario. L'Inps punta a integrare figure professionali qualificate per rispondere alle crescenti esigenze dei cittadini, e in particolare gestire le valutazioni legate alla disabilità a partire dal prossimo anno.

I 138 posti messi a bando dall’Inps riguardano le sedi regionali e i coordinamenti metropolitani di:

Abruzzo (1 posto);

Basilicata (1 posto);

Calabria (9 posti);

Campania (8 posti);

Emilia-Romagna (10 posti);

Liguria (1 posto);

Lombardia (14 posti);

Molise (1 posto);

Piemonte (16 posti);

Puglia (12 posti);

Sicilia (8 posti);

Toscana (1 posto);

Umbria (5 posti);

Veneto (11 posti);

Milano (6 posti);

Napoli (19 posti);

Roma (15 posti).

Requisiti

I requisiti per partecipare al concorso Inps per 138 infermieri sono:

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica;

assenza di precedenti penali ostativi all’assunzione;

assenza di destituzioni o licenziamenti da precedenti impieghi pubblici;

conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri.

Titoli di studio

laurea triennale in Infermieristica appartenente alla Classe L/Snt01 delle Professioni Sanitarie Infermieristiche;

diploma universitario di Infermiere o attestato in Infermieristica conseguiti con i vecchi ordinamenti;

laurea specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche (Classe Snt/01/S);

laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (Classe Lm/Snt1).

Serve inoltre l’iscrizione all’Ordine, che può essere conseguita anche successivamente per i cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea, purché completata prima dell’assunzione in servizio.

Come presentare la domanda

Per partecipare al concorso bisogna registrarsi al portale Inpa con le credenziali Spid, Cie o Cns. Poi compilare la domanda e allegare i documenti necessari, come curriculum vitae e certificati.

Le prove

Il concorso per 138 infermieri prevede queste prove:

prova preselettiva (in caso arrivino all’Istituto più di 1.000 domande), con quesiti a risposta multipla;

prova scritta con questiti a risposta sintetica o multipla;

prova orale;

valutazione dei titoli.

Il punteggio massimo è 70, così ripartito:

30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova orale;

10 punti per i titoli.

Le materie da studiare

Le materie da studiare per il concorso sono:

Infermieristica clinica;

Anatomia;

Fisiologia;

Fisiopatologia;

Farmacologia;

Igiene;

Epidemiologia e misure di profilassi ambientale;

Adempimenti medico-legali di competenza Inps;

Etica, deontologia e normativa anticorruzione.

Durante la prova orale e in fase di preselezione sono valutate anche le conoscenze di lingua inglese e le competenze informatiche.

Lo stipendio medio

Chi vincerà il concorso sarà assunto con un contratto a tempo pieno e indeterminato come funzionari sanitari, con pieno riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dalla data indicata nel contratto, salvo verifica dell’idoneità fisica tramite eventuale visita medica di controllo. Il periodo di prova ha una durata di 4 mesi di effettivo servizio. Al termine del periodo, se superato con successo, il dipendente sarà confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità a partire dalla data di assunzione. Lo stipendio medio si aggira attorno ai 24mila euro lordi all’anno, intorno ai 1.400 euro netti al mese. Quanto guadagna un infermiere può variare in base all’anzianità e altre variabili contrattuali.