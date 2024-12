Basket, Serie C Femminile, la Ciavorella si impone sulla Rescifina Messina 47-44

Scicli - Grande equilibrio nella sfida di Serie C Femminile tra la Ciavorella e Rescifina Messina, giocata al Geodetico di Jungi. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con entrambe le squadre che hanno messo in campo intensità e determinazione. Alla fine, la Ciavorella è riuscita a spuntarla con un sofferto 47-44, grazie a una maggiore lucidità nei momenti decisivi del match. Decisive la difesa aggressiva e le palle recuperate nell’ultimo quarto, che hanno permesso alla squadra di casa di respingere gli attacchi della Rescifina e assicurarsi la vittoria. Con questa vittoria, La Ciavorella continua il proprio percorso positivo in campionato e guarda con fiducia alla prossima sfida. Il prossimo appuntamento è in trasferta a Catania, dove la Ciavorella affronterà la Katane, a Catania, domenica 15 dicembre 2024, con palla a due fissata per le ore 16:00. Un test impegnativo per la squadra di coach Alberto Carestia, che cercherà di confermare il buon momento e continuare la scalata in classifica.

Questi i parziali di gara:(8-15), (11-10), (13-9), (15-10). I tabellini: Ciavorella: Fidone Melina, Causarano Adriana (13 punti), Drago Angelica (19 punti), Cappellone Valeria, Cappello Alessandra (4 punti), Sparacino Lucia, Carnemolla Elena (8 punti), Ferraro Teresa (1 punto), Ruta Chiara, De Luca Linda (2 punti), Tiralongo Valeria, Statello Marta.