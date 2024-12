Conad, ritiro massivo: richiamati tre lotti di crema per bambini e un lotto di insalata capricciosa

Roma - Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro di alcuni prodotti dal supermercato Conad. Si tratta di tre lotti della crema di cereali biologica per bambini e di un lotto di insalata capricciosa, che per ragioni differenti devono essere restituite da chi le abbia già acquistate. Vediamo quali sono i lotti e perché sono stati richiamati.

Il Ministero della Salute ha emesso due segnalazioni relative ad allerte alimentari, che coinvolgono specifici prodotti distribuiti nei supermercati Conad. Una delle allerte riguarda le confezioni di insalata capricciosa appartenenti al lotto 24304, ritirate dal mercato a causa di un rischio microbiologico. In particolare, il problema individuato è legato a un errore nella data di scadenza riportata sulle confezioni: anziché indicare il termine corretto del 29 dicembre 2024, le etichette riportano erroneamente la data 29 dicembre 2025, potenzialmente inducendo in errore i consumatori sulla freschezza del prodotto. Per tutelare la sicurezza alimentare e prevenire rischi per la salute pubblica, l'azienda ha prontamente proceduto al ritiro del lotto interessato dagli scaffali, raccomandando ai consumatori di controllare attentamente le confezioni acquistate e, in caso di riscontro, di restituire al punto vendita per ottenere un rimborso o la sostituzione.

Ma non solo, l'allarme riguarda anche una crema di cereali biologica da 200g per bambini. I lotti richiamati in questo caso sono i numeri L11341 - L11041 - L11042. Il motivo? La presenza di residuo di arsenico superiore agli standard ammessi. Al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, il richiamo si rivolge ai clienti che sono in possesso di confezioni appartenenti al lotto perché riconsegnino la confezione al punto vendita Conad nel quale sono state acquistate, che anche in questo caso provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Gli operatori del settore alimentare hanno sempre l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti e a ritirare il prodotto dal mercato.

In aggiunta, qualora alcune confezioni fossero già state vendute al consumatore, è necessario provvedere al richiamo e informare i consumatori sui prodotti a rischio, pubblicato nella specifica area del Ministero della Salute.