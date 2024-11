Concorso Ministero dell’Università e della Ricerca per 2179 posti, bando online

Roma - Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emesso un bando di concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l’A.A. 2024-25 di 2179 unità ripartite in varie università nelle diverse regioni d’Italia.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 2 dicembre 2024. La selezione è mirata sopratutto ai laureati in giurisprudenza e si svolgerà con un'unica prova il 16 dicembre 2024 presso le università che ospitano le scuole di specializzazione in ambito legale.

Quanti sono i posti e quali sono le università

Come detto i posti disponibili sono 2.179 in totale.

Suddivisi, come segue, sulla base delle università interessate e il numero di posti disponibili:

Università Cattolica del Sacro Cuore | 95

Università degli studi di Bologna | 92

Università degli studi di Brescia | 94

Università degli studi di Catania | 94

Università degli studi di Macerata | 99

Università degli studi di Messina | 88

Università degli studi di Milano (convenzione con Insubria e UnMI-Bicocca) | 102

Università degli studi di Napoli Federico II | 106

Università degli studi di Napoli ‘Parthenope' | 99

Università degli studi di Perugia | 89

Università degli studi di Roma ‘Sapienza' | 121|

Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata' | 86

Università degli studi di Salerno | 96

Università degli studi di Teramo | 89

Università Telematica Guglielmo Marconi | 134|

Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro | 99

Università degli studi Mediterranea diReggio Calabria | 94

Università degli studi Niccolò Cusano – Telematica Roma | 114

Università degli studi del Salento | 95

Università degli studi della Calabria | 96

Università Kore di Enna | 86

Università telematica Pegaso (in convenzione con l'Università telematica ‘Universitas Mercatorum') | 111

Totale | 2179|

Per partecipare al concorso, i candidati devono aver conseguito una laurea in giurisprudenza entro il 16 dicembre 2024. Sono ammessi sia coloro in possesso di una laurea del vecchio ordinamento, sia chi ha conseguito una laurea specialistica o magistrale, in conformità alla normativa dei decreti ministeriali del 3 novembre 1999, n. 509, e del 22 ottobre 2004, n. 270. I candidati che completeranno il percorso di studi in giurisprudenza entro la data della prova, fissata al 16 dicembre, potranno presentare domanda di partecipazione con riserva. In tal caso, è necessario allegare la documentazione che attesti l’imminente conseguimento del titolo richiesto.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata all’Ateneo della scuola di specializzazione scelta, seguendo le modalità stabilite da ciascun Ateneo, e dovrà pervenire entro e non oltre le 23.59 del 2 dicembre 2024.

Ogni Ateneo fornisce le istruzioni specifiche per completare l’iscrizione al concorso, inclusi i dettagli sul pagamento della tassa di iscrizione, che dovrà essere comprovato mediante ricevuta da allegare alla domanda. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.