Critiche e applausi, la nuova piazza di Marina di Modica divide

Modica - Piazza Mediterraneo a Marina di Modica risplenderà. Per tutti è conosciuta come "la piazzetta", per modicani e villeggianti luogo della dolce vita.

La sua caratteristica è quella di essere uno delle poche piazze in pendenza del territorio. Già le foto sbiadite dei primi anni 60 la ritraggono come area a parcheggio a pochi metri dal mare. Adesso si cambia. La piazza si abbellisce grazie fondi del Pnrr e all’intervento di riqualificazione di area urbana. L’assessore ai lavori Pubblici del Comune, Antonio Drago, presentando il progetto architettonico non ha dubbi: “La Piazza di Marina di Modica sarà uno delle destinazioni dell'estate 2024. Ma non chiamatela piazza. E’ una delle terrazze naturali piu belle affacciate sul mare”.

Nel progetto del Comune c’è una conseguenza meno piacevole: per fare la nuova pizza sarà necessario eliminare tutti i parcheggi e reinventarsi la viabilità della frazione. A prendersi la responsabilità della soluzione alternativa ci ha pensato l’on. Ignazio Abbate, già sindaco della Città, che in un post sul suo profilo facebook, oltre a rimarcare la paternità del progetto, spiega: Per sopperire alla scomparsa dei posti auto è in via di acquisizione un terreno nei pressi della Chiesa che verrà trasformato in parcheggio pubblico con molti più stalli a disposizione. L’informazione dell’on. Abbate, però, manca di completezza. Da questo possibile parcheggio si dovrà scendere verso il mare con bus navette. Non proprio un dettaglio.