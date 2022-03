Da Chiaramonte all'Ucraina, in viaggio verso i profughi VIDEO

Chiaramonte Gulfi - Ha preso il via ieri la missione del gruppo "Alfa" della Protezione Civile di Chiaramonte: destinazione Ucraina, con furgoni carichi di medicinali e derrate alimentari a lunga conservazione. Con questa iniziativa umanitaria, anche la comunità chiaramontana risponde alla solidarietà nei confronti dei profughi dalla guerra. All'iniziativa hanno contribuito, tra gli altri, la Curia vescovile e la Caritas diocesana di Ragusa, con un contributo per le spese di viaggio.

Solidarietà anche a Pozzallo, nel secondo video, dove in neanche 48 ore sono stati raccolti quasi 1000 euro di medicine e beni di prima necessità. Nel frattempo ieri sera, a Punta Raisi, è atterrato da Cracovia un aereo di linea col primo grande gruppo di fuggitivi, quasi tutti donne e bambini. Molti sono diretti nel siracusano, dove si pensa di riaprire il centro migranti di Cassibile. È stato un viaggio estenuante - racconta una giovane mamma con tre figli -. In Ucraina non c'è lavoro, pace, cibo: saremo ospiti della famiglia del marito di mia sorella, che vive a Castellammare".