Ucraina, soldato ferma auto e… succede l’inimmaginabile VIDEO

Kiev - Insieme a tanti filmati di strazio e dolore, ne abbiamo viste anche di scene bizzarre dalla guerra in corso in Ucraina, come il carrarmato rubato col trattore: ora in Rete circola il video di una proposta di matrimonio a sorpresa a un checkpoint.

Il posto di blocco di militari inscena un finto controllo a un'auto in transito, per permettere a uno dei soldati di fare un’improvvisata alla fidanzata, chiedendole di sposarlo. Anche mentre si fugge dalle bombe, c’è tempo per l’amore. Anzi, soprattutto.